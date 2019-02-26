Украинские студенты-аграрии отправились в Париж на престижную выставку
Шанс увидеть передовые разработки в отрасли сельского хозяйства и животноводства получили 30 победителей проекта "Агро 2019"
26 февраля тридцать победителей всеукраинского студенческого проекта "Агро 2019" вылетели в Париж. Поездка в Европу – приз, за который соревновались ребята со всей Украины в течение двух месяцев.
К образовательной инициативе Фонда Бориса Колесникова присоединились 1 700 студентов из 34 агровузов Украины. Они прошли два этапа отбора в конкурсе, в том числе презентовали экспертам отрасли проекты стартапов в агросекторе. Авторы тридцати самых перспективных бизнес-идей были награждены поездкой на ведущий форум сельскохозяйственной техники и животноводства SIMA 2019 во Францию.
Фото: Фонд Бориса Колесникова
В Париже студенты проведут четыре дня. Они побывают на выставке, где изучат тренды, новинки и инновации в сельском хозяйстве, растениеводстве и животноводстве; встретятся с зарубежными специалистами; ознакомятся со стендами ведущих мировых компаний; пройдут мастер-классы.
Фото: Фонд Бориса Колесникова
Также Фонд Бориса Колесникова подготовил для ребят интересную экскурсию по столице Франции, с посещением достопримечательностей – Триумфальной арки, Эйфелевой башни, Собора Парижской Богоматери, Лувра.
Напомним, конкурс "Агро" проходит второй раз. В прошлом году в проекте Фонда приняли участие 1 500 студентов из 20 аграрных вузов Украины. Тридцать победителей конкурса посетили международную сельскохозяйственную выставку Fieragricola 2018 в Вероне (Италия). Полученный в поездке опыт юные аграрии в будущем применят в родной стране.
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