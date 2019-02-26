Украинские студенты-аграрии отправились в Париж на престижную выставку

Шанс увидеть передовые разработки в отрасли сельского хозяйства и животноводства получили 30 победителей проекта "Агро 2019"

Фото: Фонд Бориса Колесникова.

Украинские студенты-аграрии отправились в Париж на престижную выставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4e1/a45/5c74e1a452ead.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4e1/a45/5c74e1a452ead.jpg 2019-02-26T08:51:00+02:00 Украина Шанс увидеть передовые разработки в отрасли сельского хозяйства и животноводства получили 30 победителей проекта "Агро 2019"

26 февраля тридцать победителей всеукраинского студенческого проекта "Агро 2019" вылетели в Париж. Поездка в Европу – приз, за который соревновались ребята со всей Украины в течение двух месяцев.

К образовательной инициативе Фонда Бориса Колесникова присоединились 1 700 студентов из 34 агровузов Украины. Они прошли два этапа отбора в конкурсе, в том числе презентовали экспертам отрасли проекты стартапов в агросекторе. Авторы тридцати самых перспективных бизнес-идей были награждены поездкой на ведущий форум сельскохозяйственной техники и животноводства SIMA 2019 во Францию.

Фото: Фонд Бориса Колесникова

В Париже студенты проведут четыре дня. Они побывают на выставке, где изучат тренды, новинки и инновации в сельском хозяйстве, растениеводстве и животноводстве; встретятся с зарубежными специалистами; ознакомятся со стендами ведущих мировых компаний; пройдут мастер-классы.

Фото: Фонд Бориса Колесникова

Также Фонд Бориса Колесникова подготовил для ребят интересную экскурсию по столице Франции, с посещением достопримечательностей – Триумфальной арки, Эйфелевой башни, Собора Парижской Богоматери, Лувра.

Напомним, конкурс "Агро" проходит второй раз. В прошлом году в проекте Фонда приняли участие 1 500 студентов из 20 аграрных вузов Украины. Тридцать победителей конкурса посетили международную сельскохозяйственную выставку Fieragricola 2018 в Вероне (Италия). Полученный в поездке опыт юные аграрии в будущем применят в родной стране.

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