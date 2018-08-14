В одном из самых живописных мест Киева – на Трухановом острове – проходит уже второй тренировочный сбор украинской команды

Украинские ветераны продолжают подготовку к Играм непокоренных, которые состоятся этой осенью в Австралии. 15 лучших спортсменов готовятся показать миру, что воля к жизни бывает сильнее жизненных обстоятельствах.

В одном из самых живописных мест Киева – на Трухановом острове – проходит уже второй тренировочный сбор украинской команды, которая примет участие в Играх непокоренных, международных соревнованиях, которые устраивают для раненых военных.

В украинскую сборнуюй попали 15 сильнейших спортсменов среди почти двух сотен желающих. Многие были в запасе прошлого года во время игр в Торонто.

В этом году в Играх непокоренных украинцы будут соревноваться во второй раз, их соперниками станут 17 команд. В Сидней наши непокоренные отправятся в середине октября.

Как мы сообщали ранее, национальные "Игры Непокоренных-2018" прошли сегодня, 12 мая, на стадионе "Пионер" в Киеве. Они стали финальным этапом отбора кандидатов в сборную Украины, которая этой осенью будет представлять страну на мировых "Играх Непокоренных" в австралийском Сиднее.

Сборная Украины в 2017 году впервые приняла участие в Играх Непокоренных – и привезла домой 14 медалей. Честь Украины в Канаде отстаивали 15 человек основного состава и 11 резерва. "Наша команда была одной из самых маленьких", — признались ребята в Facebook. Несмотря на это, "непокоренные" украинцы сумели взять восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.