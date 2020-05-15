Украинские военные попали под обстрел: в штабе рассказали о потерях ВСУ

Сегодня на фронте украинская армия понесла новые потери в результате вражеских обстрелов – ранения получили два бойца ВСУ. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Военные отметили, что подразделения оккупационных войск РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

"Враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. В ответ на такие коварные и преступные действия, подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются", – сообщили в ООС.

Напомним, за прошлые сутки боевики устроили 11 обстрелов на Донбассе. Противник атаковал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Но ВСУ жестко ответили на обстрелы.

Как сообщали новости "Сегодня", под Докучаевском молодой женщине оторвало ногу на минном поле боевиков. Местная жительница попыталась обойти пункт пропуска с оккупированной территории, но случилась беда.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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