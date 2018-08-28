Украинских водителей предупредили: на дорогах готовят массовые проверки

Несколько лет назад в Украине ввели временный запрет на плановые проверки субъектов хозяйствования, которые занимаются перевозками людей и грузов. Предполагалось, что это поможет оживить рынок перевозчиков. При этом возник "побочный эффект" — увеличилось количество ДТП с участием маршруток.

Многие перевозчики воспользовались моментом и перестали соблюдать автомобильное законодательство, поскольку им не грозили штрафы и административная ответственность.

Проверки экспертов "Укртрансбезопасности", проведенные за несколько последних месяцев, выявили многочисленные нарушения. Например, водители стали редко проходить медосмотр, а машины – техосмотр.

За последние 2-3 недели в Украине произошло несколько крупных ДТП с участием пассажирских микроавтобусов, в которых погибло много людей. Сразу после этого начались проверки перевозчиков, выявившие многочисленные нарушения.

Снятие запрета на плановые проверки перевозчиков поможет значительно снизить количество ДТП, утверждают в "Укртрансбезопасности".

Напомним, 10 августа маршрутка, которая возвращалась из курортной Кирилловки в Запорожье, столкнулась с грузовиком – погибли шесть человек, в том числе пятеро детей, еще 17 человек получили ранения.

20 июля в страшной аварии на трассе Киев – Чоп в Житомирской области, при столкновении грузовика и маршрутки погибли 10 человек, ранения получили девять пассажиров.

В тот же день произошло масштабное ДТП с маршруткой в Николаевской области, где погибли пять человек и еще 12 – были ранены. Там микроавтобус с белорусской регистрацией, направлявшийся в Гомель, столкнулся с грузовиком.