Украинским спасателям передали новейшие "Казаки": опубликованы фото

Сегодня, 13:16

Гройсман поздравил сотрудников ГСЧС с предстоящим профессиональным праздником

Фото: Twitter Владимира Гройсмана
Фото: Twitter Владимира Гройсмана

Бойцы Государственной службы чрезвычайных ситуаций в преддверии своего профессионального праздника получили восемь новейших машин "Казак ПМ-Л", которые предназначены для пиротехнических работ на Донбассе.

"Сильная и обеспеченная Служба по чрезвычайным ситуациям – гарантированное спасение для каждого, кто попал в опасность", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман, поздравляя сотрудников ГСЧС, передает "Укринформ".

Также глава правительства в своем Twitter отметил, что передал спасателям восемь пиротехнических машин украинского производства, которые будут доставлять людей и спецтехнику к местам разминирования.


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"К огромному сожалению, среди личного состава есть потери, но вы выполняете свои задачи и на территории украинского Донбасса. Там очень сложно и опасно, но нужно прийти спасать, восстанавливать, обеспечивать грузами или поддерживать жителей. Вы всегда готовы прийти на помощь", – подчеркнул он.

Кроме того, Гройсман пожелал спасателям удачи и пожелал возвращаться домой живыми и здоровыми. При этом глава правительства отметил, что задача государства – обеспечить сотрудников ГСЧС.

"Мы выделили специальный финансовый ресурс на обеспечение вас квартирами. Пока что, возможно, это не очень много, но 204 квартиры будут переданы именно ГСЧС", – пообещал премьер.


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Отметим, что свой профессиональный праздник украинские спасатели отмечают ежегодно 17 сентября.

Как сообщалось,в Киеве 6 сентября вечером произошел пожар в сауне в подвале двухэтажного здания на улице Семашко. Во время тушения спасатели эвакуировали восемь человек.

Также 6 сентября в Киеве обсуждали большой пожар возле "Эпицентра" на Большой Кольцевой дороге: столб дыма, который был виден над гипермаркетом, озадачил жителей города. Многие решили, что огонь вспыхнул в строительном супермаркете, либо в его складах, расположенных неподалеку. В итоге оказалось, что горел заброшенный сарай, расположенный в километре от гипермаркета. Огонь полностью уничтожил постройку.
спасатели, Гройсман, ГСЧС

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