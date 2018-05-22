Украинским военным изменили правила расчета времени отпуска

Теперь при соблюдении некоторых условий в отпуск не будет учитываться время, которое военнослужащий затратит на дорогу домой

Верховная Рада Украины законодательно исключила время, проведенное в дороге, из общего количества дней отпуска военнослужащих – соответствующий законопроект № 5512 о внесении изменений в закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей во втором чтении и в целом поддержали 226 народных депутатов.

Согласно принятому документу, время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения ежегодного основного отпуска и назад, не будет учитываться в отпуск военнослужащих, если это время не превышает двух суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кабмин занялся вопросом обеспечения жильем участников боевых действий

В случае отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам в особый период во время военного положения не будут засчитывать в период отпуска время, проведенное в пути к месту его проведения и обратно, если оно не превышает сутки.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, в Украине возобновили государственную программу, позволяющую переселенцам приобрести квартиру, оплатив только 50 процентов ее стоимости.

На 2018 год из госбюджета на жилье для внутренне перемещенных лиц государство выделило 100 миллионов гривен. Это в три раза больше чем в 2017 году. Льготными условиями могут воспользоваться не только переселенцы, но и участники АТО.