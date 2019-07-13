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Украинский политзаключенный Литвинов рассказал о пытках в колониях РФ

13 июля, 15:49

Узник Кремля сообщил, что в России над ним издевались, оскорбляли и проводили пытки

Фото: Громадське телебачення

Освобожденный политзаключенный Кремля Сергей Литвинов, которого помиловал президент Украины Владимир Зеленский, заявил о пытках во время пребывания в колониях РФ. Об этом он заявил 13 июля после освобождения из Диканевской исправительной колонии в Харькове, сообщает Hromadske.

"Проводили пытки следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. ... Хочу сказать то, что Путин – это нехороший человек. И пытали, и издевались, и оскорбляли и все, что можно было. Я ничего там так и не увидел хорошего, все было больно и жестоко ", – заявил Литвинов.

Напомним, что Россия обвиняла Литвинова в совершении в составе батальона "Днепр" убийств нескольких мирных жителей на территории Станично-Луганского района Украины и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны. Когда это не удалось подтвердить, Литвинов потребовал от российской прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование.

Кроме этого, Литвинову инкриминировали разбойное нападение – якобы летом 2014 года он напал с автоматом Калашникова на россиянина, угнал у него два автомобиля и причинил телесные повреждения. За это украинца приговорили в России к 8,5 годам колонии строгого режима .

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Тег пытки, кремль, литвинов, политзаключенный, Узник Кремля

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