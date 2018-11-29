Украины входят в тройку лидеров по производству легких и сверхлегких самолетов

Украинцы – среди лидеров авиастроительства. Третьи в мире по производству легких и сверхлегких самолетов. Эти аппараты уже 25 лет собирают на столичном предприятии. Работают они не в авиационном, а на обычном бензине. Он могут садиться и взлетать практически в любом месте. Покупают их в основном иностранцы, и эти птички летят в Австралию, Францию, США и страны Азии.

Каждый самолет – уникальный, потому что их специально подгоняют под клиента.

В производстве сверхлегких самолетов украинцы – третьи в мире. Нас обгоняют только словенцы и итальянцы. Половину отечественных аппаратов покупают страны Евросоюза: Франция, Германия, Испания, Польша и Норвегия.

Сверхлегкие украинские самолеты годятся и для серьезных миссий: один такой в течение нескольких месяцев выполнял боевые задачи в АТО, а еще на этих аппаратах патрулировали границу с Беларусью.

За год на предприятии собирают до ста машин, почти все они идут на экспорт.

Ранее сообщалось, что Украина запустит полный цикл строительства самолетов.

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