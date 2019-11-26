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Укроборонпром избрал директора "Житомирского бронетанкового завода"

26 ноября, 03:42

Победителем конкурса стал Алексей Жуковец

Фото: Укроборонпром/Facebook

Фото: Укроборонпром/Facebook

Укроборонпром назвал директора Государственного предприятия "Житомирского бронетанкового завода". Им стал Алексей Жуковец, сообщается на странице Укроборонпрома в Facebook.

Конкурс проходил с 7 октября, а претендентов на должность сначала было 38.

В сообщении отмечается, что Жуковец представил наиболее жизнеспособную стратегию развития завода. Также добавляется, что ранее он работал в сфере машиностроения и создавал оборудование для металлургийной промышленности.

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Как сообщалось, Житомирский бронетанковый завод оказывался в эпицентре скандала из-за хищений в 2016 году.

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А в октябре нынешнего годав Киеве и Житомире прошли обыски на территории ряда предприятий оборонного комплекса. Следственные действия проводили сотрудники Нацполиции, Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Военной прокуратуры. К проведению обысков также привлекались бойцы спецподразделения КОРД.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, обыски были санкционированы в рамках уголовного производства "по факту присвоения бюджетных средств во время закупки комплектующих к бронетанковой технике, сумма убытков устанавливается".

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директор Укроборонпром Житомирский бронетанковый завод

Источник: Сегодня

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