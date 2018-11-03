"Укрпочта" против пенсий для жителей сел: как развивается ситуация

Сегодня, 07:00

Хотят закрыть сельские отделения "Укрпочты". Эксперты: это антисоциально

Новый план. Доставку почты и прессы в ведомстве хотят осуществлять &quot;передвижными отделаниями&quot;. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Новый план. Доставку почты и прессы в ведомстве хотят осуществлять "передвижными отделаниями". Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Над украинскими пенсионерами, получающими пенсии через отделения "Укрпочты", нависла угроза с Нового года остаться без денег. На днях глава "Укрпочты" заявил о намерении компании закрыть с 1 января 2019 года почти две трети отделений из-за убыточности. Прежде всего это коснется сельских филиалов, альтернативы которым в большинстве случаев нет. Как может развиваться ситуация, выяснила "Сегодня".

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"Укрпочта" vs Кабмин

По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, "антикризисный план" по спасению ведомства начнет действовать с 1 ноября, если Кабмин не утвердит новые тарифы. Почему с 1 ноября — по КЗоТ сокращаемых сотрудников надо предупредить о том, что их уволят, за два месяца. Как разъяснил Смелянский "Урядовому курьеру", на такой шаг он вынужден пойти потому, что Кабмином вопрос с тарифами не решается, на доставке одной пенсии "Укрпочта" теряет 19 грн. За первое полугодие убытки составили 536 млн грн. Взамен топ-менеджер предлагает доставлять почту и прессу, включая ежедневные газеты, "передвижными отделениями" — автотранспортом. В села, где живет 500 человек и менее, почта приедет раз в неделю, 500—1200 чел. — два раза, 1200—2000 — три.

С лета такой эксперимент проходит в Черниговской области. Местные жители недовольны.

"В селе никто не знает графика работы передвижной почты, — рассказал нам пенсионер Ростислав Маклюк из села Дубровное на Черниговщине. — Раньше я получал пенсию вовремя, теперь — с задержкой в шесть дней. Раньше выписывал пять газет, теперь буду одну — без стационарной почты доставка будет под сомнением".

Премьер Владимир Гройсман на демарш "главного почтмейстера" отреагировал жестко:

"Это недопустимо — не доносить пенсии пенсионерам. Экономить пусть начинают со своих зарплат. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, я бы советовал им всем перейти на другую работу".

Также премьер предложил топ-менеджерам ведомства подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят "Укрпочту" в прибыльную компанию и позволят платить рядовым почтальонам достойную зарплату. Напомним, Смелянский возглавил "Укрпочту" в апреле 2016 года, по его же словам, с "базовой зарплатой" 333 тыс. грн в месяц. В сентябре 2018 года, по данным Мининфраструктуры, его зарплата составила 744 тыс. 600 грн/мес. Всего в "Укрпочте" более 30 топ-менеджеров получают в год свыше 1 млн грн зарплаты.

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Мнение экспертов

Политологи и специалисты рынка почты называют инициативу руководства "Укрпочты" по закрытию отделений поспешной и антисоциальной и прогнозируют, что ее отменят.

"Премьер уже озвучил свое мнение, оно негативное, — говорит политолог Александр Палий. — Соберется наблюдательный совет "Укрпочты" и решит, что перед выборами не стоит идти на такой непопулярный шаг. Как компромисс могут немного добавить в госбюджете на 2019 год дотаций на доставку пенсий".

Член правления Всемирной газетной ассоциации WAN-IFRA от Украины Сергей Охрименко еще более критичен.

"За два года видимых изменений — два. Это ребрендинг "Укрпочты" и обновление автопарка, — отметил Охрименко. — Постоянно повышаемые ими тарифы за доставку прессы я считаю непрозрачными. Можно предположить, что такие же непрозрачные и расценки на доставку пенсий, поэтому их и не утверждает Кабмин. Из-за низких зарплат и высокой нагрузки почтальоны массово увольняются. "Укрпочта" несет прежде всего социальную функцию. Если массово закрыть отделения, можно ожидать социального взрыва".
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Авторы:

Игорь Серов, Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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