Эксперт о ситуации с заболеваемостью гриппом: умирать – это ненормально

В самой большой опасности находятся школьники, считает специалист

Фото: Сегодня

Эксперт о ситуации с заболеваемостью гриппом: умирать – это ненормально Людмила Грубник //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/735/969/5c4735969f7c6.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/735/969/5c4735969f7c6.jpg 2019-01-22T17:44:00+02:00 Украина В самой большой опасности находятся школьники, считает специалист

Украина находится в шаге от превышения эпидемического порога по заболеваемости гриппом и другими острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Артемчук.

По ее словам, в самой большой опасности находятся школьники, которых сразу же после выхода с праздничных выходных могут снова отправить на каникулы.

"За третью неделю 2019 года, с 14 по 20 января, значительно возросла заболеваемость среди детей и среди взрослых. Это ожидаемо. На 13% выросла среди детей. Это способствовало тому, что мы сейчас находимся в шаге от превышения эпидемического порога. Если темпы прироста будут такими же на следующей неделе, то этот порог будет превышен. Если это будет в пределах 518 – 649 больных на 100 тысяч населения – это считается сезонной эпидемической активностью гриппа. Если цифры будут выше 649-ти, тогда мы можем сказать о вспышке гриппа. В связи с этим в некоторых регионах уже сейчас отправляют детей на каникулы, чтобы остановить грипп", – говорит Артемчук.

Тревожной выглядит и ситуация со смертностью от гриппа и ОРВИ. За последнее время число умерших растет.

"На отчетной неделе шесть человек умерли от гриппа. И всего с начала эпидемического сезона, с октября 2018 года, умерло 25 человек. Это довольно много. Это нехорошо. От гриппа не должны люди умирать. Это распространенное заболевание. Болеть – это нормально, но умирать от гриппа – это ненормально", – добавляет специалист.

Напомним, ранее мы сообщали о смерти от осложнений гриппа 16-летней девушки в Ровенской области – у жительницы Острожского района был подтвержден вирус гриппа группы А (H3N2). При этом ребенок не был вакцинирован от этой болезни.

Также стоит напомнить о рекомендациях врача-педиатра о том, как уберечь ребенка от гриппа и ОРВИ. Кроме того, специалист рассказал о мифах в борьбе с гриппом и ОРВИ. Так, соль в нос и чай от простуды не помогают больным.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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