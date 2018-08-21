Условия размена: почему Москва решила не проводить "выборы" в ОРДЛО

Так называемых "выборов" в ОРДЛО этой осенью не будет. В понедельник, 20 августа несколько российских СМИ со ссылками на свои источники сообщили, что они переносятся на неопределенный срок, о чем в самое ближайшее время так называемые "власти республик" объявят официально.

Во-первых, по словам собеседника российского РБК, близкого к Кремлю, "выборы глав и депутатов "ДНР"/"ЛНР" откладывают из-за отсутствия прямой необходимости. Во-вторых, из-за рисков для Минских переговоров и перспектив новых санкций. А в-третьих, из-за отсутствия финансирования и прямых указаний по проведению "выборов" из Москвы.

Источники российского "Интерфакса" "в совете министров "ДНР" сообщают о переносе "выборов" на 2019 год также из-за проблем с финансированием. Но среди других причин называют "предстоящие президентские выборы в Украине 31 марта 2019 года, после которых подход Киева к реализации Минских договоренностей может измениться".

ЗАКОН ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ

В статье "Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир, и где красные линии для Украины и России" сайт "Сегодня" детально описывал, на каких условиях Москва может пойти на уступки и отложить "выборы" в ОРДЛО. Самым главным вопросом размена источники "Сегодня" в украинских дипкругах называли продление Верховной Радой еще на год закона об особом статусе Донбасса.

Напоминать об этом наши международные партнеры начали еще в июле. Сначала в интервью украинской службе "Голоса Америки" спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил: "Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причин пожаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента".

В начале августа вице-спикер ВР Ирина Геращенко написала в своем Facebook, что в письме к руководству ВР специальный представитель председательствующего в ОБСЕ, представитель в ТКГ Мартин Сайдик обращает внимание, что "действие Закона Украины, который предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пролонгированного на год в октябре 2017, заканчивается осенью".

"Какой сценарий Кремля сейчас? На оккупированных территориях по кремлевскому плану, как и в ноябре 2014-го, готовятся к "выборам". Кремль ожидает, что ВР в пылу предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому именно Украину обвинят в срыве политического блока (реализации Минска – Авт.) и друзья Кремля в ЕС, которые мечтают об отмене санкций, получат железобетонный аргумент. А боевики еще и проведут "выборы", в которых Кремль также обвинит Киев: мол, не может же регион быть без "власти", а Украина не пролонгировала закон и тем самым спровоцировала выборы на оккупированном Донбассе. Тем более, всем очевидно, что пролонгация этого закона – чистая формальность, он не вступит в действие, поскольку РФ не собирается уходить из Донбасса. Но мы должны усилить аргументы наших дипломатов", – написала Ирина Геращенко в своем Facebook.

Но 20 августа российские СМИ со ссылками на свои источники в Кремле и ОРДЛО сообщают о переносе "выборов" то ли на 2019-й, то ли вообще на неопределенный срок. И происходит это сразу после встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель в гостевой резиденции Мезеберг под Берлином (это, кстати, был первый визит Путина в гости к немецкому канцлеру с 2014 года) и двух телефонных переговоров Петра Порошенко с Ангелой Меркель до и после ее встречи с Путиным. Плюс в интервью российским "Известиям" сразу после берлинской встречи помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков не исключил встречи лидеров Нормандской четверки в Париже (последняя, напомним, была в октябре 2016-го в Париже), мол, этот вопрос обсуждался в Мезеберге.

По словам политолога Владимира Фесенко, информация о переносе "выборов" в ОРДЛО пока неофициальная, но очень правдоподобная. Эксперт считает, что с высокой долей вероятности Путин пообещал нечто подобное Меркель во время встречи.

"Выборы" в "ДНР"/"ЛНР" могут вызвать цепочку серьезных кризисных проблем в переговорах, эскалацию военных действий и вообще развал договорной конструкции Минских соглашений. В 2014-м так и произошло: именно "выборы" в "ДНР"/"ЛНР" развалили Минск-1 и начались военные действия под Донецком возле аэропорта и на дебальцевском плацдарме. И сейчас может быть что-то похожее. Самая главная проблема, если объявляются выборы в "ДНР"/"ЛНР" (формально это должны сделать где-то в конце августа – вначале сентября), после этого крайне мало шансов, что будет продлен закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Скорее всего, Путин пообещал, что выборы будут отложены, но в обмен украинская сторона должна будет продолжить действие закона", – сказал сайту "Сегодня" Владимир Фесенко.

НА СКОЛЬКО ПРОДЛЯТ

По словам наших источников близких к переговорному процессу в Минске, перенос "выборов" в ОРДЛО 100% связан со встречей Путина и Трампа в Хельсинки и недавней встречей Путина с Меркель в Берлине.

"Это результат их договоренностей – Москва демонстрирует, что готова пойти на уступки в обмен на продление срока действия закона об особом статусе Донбасса", – говорит источник.

Интересно еще и то, как провернули эту отмену "выборов" в самих ОРДЛО. Еще недавно в статье 2 "закона о выборах главы "ДНР" было записано, что эти самые "выборы" проходят каждые четыре года. То есть, если последние боевики провели в 2014-м, следующие, по логике, должны пройти осенью 2018-го. И в марте этого года "депутат народного совета "ДНР" Владислав Бриг говорил российскому РБК, что "выборы" точно пройдут в ноябре, предположительно 4 числа. Но уже в новой редакции "закона о выборах главы "ДНР" в статье 2 записано, что "выборы" проходят каждые пять лет. Как удалось выяснить сайту "Сегодня", предыдущая версия "закона" перестала действовать еще в конце 2017 года. То есть, никакие "выборы" в ОРДЛО Москва и не собиралась проводить, а все заявления боевиков были просто фарсом?

Источники сайта "Сегодня", близкие к Минской переговорной группе говорят, что, скорее всего, "закон" в "ДНР" переписали задним числом после того, как стало более-менее известно, до чего договорятся Путин и Меркель.

"А по "ЛНР" там вообще ситуация сложная, там и выборы пока проводить не надо – там этот Леонид Пасечник все равно и.о. Да и в "ДНР", что Москва скажет, то они и сделают", – говорит наш источник.

Людей на временно оккупированных Россией территориях Донбасса перенос "выборов" интересует мало, если не сказать, что вообще не интересует. Будут выборы или не будут – интересовало только тех, кто трется возле "властей "ДНР". Напомним, что как таковых "партий" даже в той же "ДНР" нет – есть общественные организации. Самая главная – "Донецкая республика", две остальные – "Свободный Донбасс" и "Оплот". "Кандидат" "Донецкой Республики" – Виталий Захарченко, потому что больше и избираться некому.

О других кандидатах никто не знает – их просто нет. Еще немного помнят "народного губернатора" Губарева, но где он сейчас и чем занимается, никто не знает. Ходаковский, экс-сотрудник СБУ и командир формирования "Восток" исчез где-то, предположительно, в крымских далях. О Пушилине как о "главе ДНР" и думать никто не хочет – он уже поруководил пару месяцев в 2014-м. Собственно, эти люди могли бы вяло сыграть роль оппонентов в выборах, чтобы Захарченко победил, хотя бы с какой-то видимостью конкурентной борьбы. Но их всех "слила" Москва.

Жителям, выражаясь кратко, наплевать, кто с экрана телевизора им будет вещать о "небывалых успехах аграриев "республики" и подорожании хлеба на 20% одновременно. Найдутся те, кто будут "топить" за "Захара". Но большинству все равно. Не случилось обещанных российских пенсий и зарплат, хорошей работы и жилья, шахты и предприятия разрушаются и грабятся, города приходят в упадок, люди уезжают. Бардак во всех сферах жизни без исключения. И какая разница кто над этим стоит? А как показали позапрошлогодние донецкие "праймериз" (предварительные выборы), после которых победителей через два дня низложили и назначили новых, становится понятным отношение к понятию "выборы" на оккупированных территориях.

Конечно, всегда остается вариант, что Москва пришлет свою фигуру, как это было с Бородаем в 2014-м. Но не перед президентскими и парламентскими выборами в Украине и продлением срока действия закона об особом статусе Донбасса. В том, что со стартом нового политического сезона под куполом начнутся жаркие дискуссии, сомнений нет. Но вопрос еще и в том, на сколько его будут пролонгировать? В октябре прошлого года его продлили на год и если повторить то же самое в этом году, в следующий раз его нужно будет продлять в октябре 2019-го как раз перед очередными парламентскими выборами, которые должны пройти 27 октября.

"А если даже сейчас никто ни в Верховной Раде, ни в Администрации президента вам точно не даст гарантий продления этого закона, то в следующем году за пару недель до парламентских выборов сделать это будет нереально. Поэтому не удивлюсь, если на переговорах лидеров Норманди в Париже будет обсуждаться вопрос пролонгации закона на два года", – сказал нам источник в украинских дипкругах.

Политолог Владимир Фесенко также не исключает такого варианта развития событий. По его словам, нужно учитывать еще и то, какая будет ситуация на переговорах по Донбассу после президентских выборов в Украине. Могут произойти определенные подвижки – Путин может даже пойти на определенные компромиссы по миротворческой миссии.