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Успехи не затмевают потребность в реформировании: Зеленский обратился к полицейским

4 июля, 11:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент подчеркнул, что правоохранители "пришли" из народа и служат для народа

Несмотря на успехи в укреплении правоохранительных функций Нацполиции, потребность в ее дальнейшем реформировании остается. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении с Днем Национальной полиции.

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"Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепление законности, защиту интересов общества и государства, противодействие преступности", – написал Зеленский.

Глава государства отметил, что вместе с Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями украинские полицейские противостоят вооруженной агрессии на востоке страны.

"Государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19", – говорится в сообщении.

Также Зеленский подчеркнул, что кадры в свои ряды полиция "выбирает из народа, служит народу и защищает народ".

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"В этот праздничный день желаю вам, уважаемые стражи правопорядка, крепкого здоровья, настойчивости и решительности в нелегкой и опасной службе, семейного уюта и спокойных будней. Слава Украине!", - подытожил президент.

Напомним, впервые День Национальной полиции отметили в 2016 году. Соответствующий указ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как прошел этот праздник в 2018 году:

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поздравления Владимир Зеленский Нацполиция

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