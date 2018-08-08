Утечка азотной кислоты под Днепром: спасатели отчитались о ситуации

В ГСЧС уверяют, что угрозы для местных жителей нет

В Днепропетровской области завершилась нейтрализация места утечки азотной кислоты из автоцистерны. Угроза населенным пунктам отсутствует. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"Подразделения ГСЧС с помощью распыленных водяных струй создали водяную завесу для осаждения паров азотной кислоты. Привлечено отделение радиационно-химической защиты ГСЧС", – сообщили спасатели.

Работы по нейтрализации места утечки азотной кислоты были завершены в 20:40 вторника.

"Места разлива засыпаны известью, каустической содой, песком и пролиты водой. Превышений опасной концентрации паров азотной кислоты нет. Угроза населенным пунктам отсутствует", – отметили в ГСЧС.

Происшествие ликвидировали 35 человек и семь единиц техники.

Напомним, днем 7 августа на трассе Днепр – Кобеляки – Решетиловка (Р-52) в Петриковском районе неподалеку от села Ивановка Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Фура перевозила 24 тонны опасного груза. В какой-то момент произошла разгерметизация части цистерны, на дорогу стало вытекать вещество из первого отсека, где находилось восемь тонн химического вещества. В общей сложности, вытекло порядка 3-4 тонн азота.

Это не единственная утечка опасного вещества из фуры в Украине за последнее время. Например, на трассе Харьков – Симферополь перевернулся грузовик, нагруженный каустической содой. Последствия предотвращали при помощи спецтранспорта.