Уволят ли тысячи учителей: к чему приведет новый закон о школе

С учителями-пенсионерами, который продолжают работать, подпишут трудовой договор на год

/ Фото: Анастасия Искрицкая

Учителей, которые получают пенсию и продолжают работать, уволят и наймут заново. Вместо бессрочных трудовых договоров с педагогами в возрасте подпишут срочные контракты на один-три года. Это требование закона "О среднем общем образовании", который парламент принял в середине января.

Это не единственная норма закона, которая вызвала споры. Так, санаторные школы прекращают набор учеников. А лицеи заменят старшую школу – 10-11(12) классы. Но создавать их смогут только в городах с населением более 50 тыс. человек.

Эти нормы приведут к тому, что 70 тысяч учителей потеряют работу, заявили в Профсоюзе работников образования и науки и потребовали отменить закон.

Сайт "Сегодня" изучил новый закон и разобрался, будут ли закрывать школы в Украине и что ждет учителей.

Ждать ли больших увольнений

С учителями, которые получают пенсию и продолжают работать, перезаключат договоры до 1 июля. Это приведет к одновременному увольнению 70 тыс. учителей, считают в Профсоюзе работников образования и науки.

"Доля учителей пенсионного возраста составляет примерно 16%, а в отдельных регионах – 30%. Такой значительный процент вызван низким уровнем зарплат и мизерной пенсией, размер которой составляет 2,5-3 тыс грн, что заставляет учителей вместо отдыха работать и отдавать свои знания и опыт ученикам, младшим коллегам. Такие требования (перезаключение договоров, – прим. ред.) приведут к коллапсу в школах, когда не будет кому вести соответствующие предметы через конституциональные увольнения учителей и унизительные условия сроком на год", – говорится в заявлении Профсоюза к президенту.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Учителей действительно уволят, согласно закону. Однако, с ними одновременно заключат другой трудовой договор. Вместо бессрочного – срочный на год. По истечению срока контракт могут перезаключить заново на больший срок – до трех лет. Это будет решать директор школы.

Перезаключить договоры школы должны до 1 июля.

"В случае несогласия продолжения трудовых отношений на условиях срочного трудового договора педагоги, которым выплачивается пенсия по возрасту, увольняются", – говорится в законе.

То есть в этом году учителей смогут уволить, если они сами откажутся подписывать новый трудовой договор.

"В нашей школе один учитель-пенсионер. По закону мы должны перезаключить договор с ней до 1 июля на год. А через год мы сможем продлить трудовой договор. Не вижу здесь ничего плохого, тем более мы сами просили учителя выйти на работу – к сожалению, к нам не едут молодые учителя физики. Заменить педагога некем, поэтому будем просить остаться, если она, конечно, захочет", – говорит Елена Коваленко, директор Софиевской школы в Херсонской области.

Заместитель министра образования Любомира Мандзий говорит, что одна из целей закона – дать возможность молодежи получить работу в школе.

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"Проект Закона Украины "О полном общем среднем образовании" предвидит перевод на контракты, а не увольнение всех педагогических сотрудников учреждений общего среднего образования, которым выплачивается пенсия по возросту. Законная цель – создать более сбалансированную возрастную структуру школы, что облегчает доступ молодых учителей к профессии", – отметила Любомира Мандзий.

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10-12 классы будут только в городах

Старшеклассники будут обучаться в лицеях, которые будут отделены от начальной и средней школы. В лицеях старшеклассники будут получать профильное среднее образование.

Профильное образование может быть двух направлений. Академическое – с углубленным изучением отдельных предметов с ориентацией на продолжение обучения в вузе, и профессиональное – ориентированное на рынок труда. В профессиональных лицеях обучение будут сочетать с получением профессиональных навыков, в зависимости от способностей и потребности учеников. Но это не значит, что после профессионального лицея нельзя будет поступить в вуз.

Однако, лицеи смогут создавать только в городах с населением более 50 тыс. человек. При этом, в них должно учиться не менее четырех 10-х классов. Создавать лицеи могут только областные советы и городские советы.

Это значит, что в селах и маленьких городах не будет 10-11(12) классов. В лицеи детей и учителей будут подвозить автобусы.

/ Фото: Анастасия Искрицкая

Кроме того, по закону, с этого года санаторные школы-интернаты должны прекратить набор учеников и стать лицеями, сохранив интернатную систему. А с 2024 они должны работать только как лицеи.

В Профсоюзе работников образования и науки насторожены из-за новшеств. По их данным, в селах насчитывается 9 970 старших классов. И под сокращение могут пойти 20 тыс. учителей. Также под сокращение попадут и тысячи учителей 10-11 классов в городах с населением менее 50 тыс. человек.

"С точки зрения развития школьной системы образования создание профильной школы имеет смысл. Создание профильной школы должно повысить качество образования. Но перед этим надо провести прогноз наполняемости классов, планы развития объединенных громад. Однако это не должно делаться немедленно, на вчера, а с расчетом на пять лет. Что касается педагогических кадров, то они у нас распределены очень неравномерно. В одних школах их много, в других – мало. Если предложить учителю подвоз до хорошо укомплектованной школы, с лучшими условиями – я не думаю, что они будут против. Но перераспределение учителей в лицеи должен быть постепенным", – говорит Светлана Олексюк, , директор киевской школы № 5 Печерского района, эксперт Реанимационного пакета реформ.

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