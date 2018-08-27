В Украине учителей-пенсионеров хотят перевести на контракт

Гриневич рассказала, как это будет работать и на какой срок можно заключать соглашения

Учителей, которым ранее ввели дресс-код в школах, могут перевести на контракт в случае принятия парламентом соответствующего закона.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" министр образования Лилия Гриневич.

Она уточнила, что это новшество может коснуться именно учителей пенсионного возраста.

"В проекте закона "Об общем среднем образовании", который мы должны внести в парламент, мы предлагаем положение о том, что все работники пенсионного возраста, независимо от того, учитель это или директор, переводятся на контрактную форму. Это означает, что с ними каждый раз будут перезаключать контракт. Есть старшие преподаватели-пенсионеры, которые в 70 активно работают, а есть такие, которые уже не способны работать. Тогда они отработали контракт и его дальше могут не продлить", – объяснила Гриневич.

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Министр подчеркнула, что в контракте должно быть все четко прописано: как человек проводит учебный процесс, обладает ли современными методиками обучения и т.д.

"Если педагог может пропускать уроки, быть на занятиях бездеятельным, есть проявления издевательства над детьми – есть основания расторгнуть контракт. Продолжительность контракта – по усмотрению директора школы. Может быть на год, а может на пять. Он видит, как учитель работает", – сказал она.

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