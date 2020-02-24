Зачем уволят учителей-пенсионеров: в Минобразования дали ответ

В середине января 2020-го Верховная Рада приняла закон "О среднем общем образовании", согласно ему, учителей, которые получают пенсию и продолжают работать, уволят и наймут заново. Вместо бессрочных трудовых договоров с педагогами в возрасте подпишут срочные контракты на один-три года. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".
Заместитель министра образования Любомира Мандзий говорит, что одна из целей закона – дать возможность молодежи получить работу в школе.
"Проект закона Украины "О полном общем среднем образовании" предусматривает перевод на контракты, а не увольнение всех педагогических сотрудников учреждений общего среднего образования, которым выплачивается пенсия по возрасту. Законная цель – создать более сбалансированную возрастную структуру школы, что облегчает доступ молодых учителей к профессии", – отметила Любомира Мандзий.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Уволят ли тысячи учителей: к чему приведет новый закон о школе".
Ранее сайт "Сегодня" также писал, что учителя получат больше надбавок, а учеников накажут за списывание.
А тем временем напомним, что даже под Киевом некоторые школы переполнены в два раза:
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