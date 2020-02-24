Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,41

Зачем уволят учителей-пенсионеров: в Минобразования дали ответ

24 февраля, 13:23

Виталий Андроник

В средней школе попытаются создать более сбалансированную возрастную структуру

В середине января 2020-го Верховная Рада приняла закон "О среднем общем образовании", согласно ему, учителей, которые получают пенсию и продолжают работать, уволят и наймут заново. Вместо бессрочных трудовых договоров с педагогами в возрасте подпишут срочные контракты на один-три года. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Заместитель министра образования Любомира Мандзий говорит, что одна из целей закона – дать возможность молодежи получить работу в школе.

"Проект закона Украины "О полном общем среднем образовании" предусматривает перевод на контракты, а не увольнение всех педагогических сотрудников учреждений общего среднего образования, которым выплачивается пенсия по возрасту. Законная цель – создать более сбалансированную возрастную структуру школы, что облегчает доступ молодых учителей к профессии", – отметила Любомира Мандзий.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Уволят ли тысячи учителей: к чему приведет новый закон о школе".

В тренде
Зачем уволят учителей-пенсионеров: в Минобразования дали ответ

Ранее сайт "Сегодня" также писал, что учителя получат больше надбавок, а учеников накажут за списывание.

А тем временем напомним, что даже под Киевом некоторые школы переполнены в два раза:

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

образование школа увольнение учитель преподаватели закон об образовании

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты
Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецептыFun
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и России
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и РоссииУкраина
Британский подписант документа по Донбассу:
Британский подписант документа по Донбассу: "Это не мирный план"Политика
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...