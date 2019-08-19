Ужасающая статистика: с начала года в Украине утонули более 900 человек

С начала августа утонуло уже 70 человек, восемь из которых - дети

Фото: kv.dsns.gov.ua

С начала 2019 года на украинских водоемах утонули 907 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пренебрежение правилами безопасности во время отдыха на воде с высокой вероятностью может стать причиной трагических последствий. Подтверждением тому является тревожная статистика, которая не пугает смельчаков. Сейчас даже в перерыве между дождями и похолоданием люди находят время искупаться на местных реках или озерах. Поскольку последние в большинстве не оборудованы спасательными постами и не приспособлены к безопасному отдыху, последствия не заставляют себя долго ждать. Так, только с начала августа утонуло уже 70 человек, восемь из которых – дети. Всего в течение года вода унесла жизни уже 907-ми человек", – говорится в сообщении.

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В ГСЧС напомнили, что при желании искупаться, необходимо помнить о следующих правилах:

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,

температура воды должна быть не ниже 17 °С;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с трех-пяти минут;

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;

помните: отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах.

При возникновении ЧП следует обращаться в Службу спасения по номеру 101.

Напомним, в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было шесть лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

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