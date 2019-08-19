Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

Ужасающая статистика: с начала года в Украине утонули более 900 человек

Сегодня, 08:20

С начала августа утонуло уже 70 человек, восемь из которых - дети

Фото: kv.dsns.gov.ua

Фото: kv.dsns.gov.ua

С начала 2019 года на украинских водоемах утонули 907 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пренебрежение правилами безопасности во время отдыха на воде с высокой вероятностью может стать причиной трагических последствий. Подтверждением тому является тревожная статистика, которая не пугает смельчаков. Сейчас даже в перерыве между дождями и похолоданием люди находят время искупаться на местных реках или озерах. Поскольку последние в большинстве не оборудованы спасательными постами и не приспособлены к безопасному отдыху, последствия не заставляют себя долго ждать. Так, только с начала августа утонуло уже 70 человек, восемь из которых – дети. Всего в течение года вода унесла жизни уже 907-ми человек", – говорится в сообщении.

Реклама

В ГСЧС напомнили, что при желании искупаться, необходимо помнить о следующих правилах:

В тренде
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата Украины
  • никогда не ныряйте в незнакомых местах;
  • не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
  • не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,
  • температура воды должна быть не ниже 17 °С;
  • плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с трех-пяти минут;
  • следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;
  • помните: отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах.

При возникновении ЧП следует обращаться в Службу спасения по номеру 101.

Напомним, в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было шесть лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Украина ГСЧС водоемы

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевика
Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевикаУкраина
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный СпасУкраина
Пожар в одесской гостинице: инспекторов не пускали для проверки
Пожар в одесской гостинице: инспекторов не пускали для проверкиОдесса
Киевляне провели масштабную толоку в Гидропарке
Киевляне провели масштабную толоку в ГидропаркеДругие новости
Зарабатывают за день до 100 тысяч гривен и играют в автоматы: как живут вокзальные воры
Зарабатывают за день до 100 тысяч гривен и играют в автоматы: как живут вокзальные ворыТранспорт
Владелец сгоревшего отеля в Одессе: Я готов нести ответственность
Владелец сгоревшего отеля в Одессе: Я готов нести ответственностьОдесса

Новости партнеров

Loading...