Накоплено большое количество танков: генерал указал на важную цель Путина в Украине

На сегодняшний день основная военная цель России в Украине – это пробить сухопутный коридор в Крым через Мариуполь.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"И понятно, что действия, которые в этом направлении сейчас планирует Генштаб РФ, имеют целью не только точечные удары, активизацию беспилотников и деятельность разведывательно-диверсионных групп. Там накоплено уже огромное количество танков, бронетехники, ствольной и ракетной артиллерии. Но на агрессора психологически повлияло то, что Украина уже получила Javelin. Поэтому в Генштабе РФ и в Кремле постоянно корректируют планы – сейчас боевики должны постоянно беспокоить наши силы", – сказал он.

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Богдан уверен, что на сегодняшний день Россия вряд ли решится на широкомасштабную военную агрессию против Украины.

"Кремль сейчас не в той ситуации, когда он может свободно размахивать милитаристской дубиной и считать, что это пройдет безнаказанно. Это не Грузия, не Чечня и не Приднестровье. Запад, наконец, понял, что это может так далеко зайти, что они могут увидеть зеленых человечков и российские танки из окна в Берлине или Париже. Поэтому вся политико-дипломатическая деятельность Запада, с одной стороны, направлена на то, чтобы вернуть Россию в международно-правовое поле, а с другой – на укрепление обороноспособности своих стран. Более того, сейчас ставится вопрос о создании вооруженных сил Европейского союза", – рассказал генерал.

Напомним, ранее экс-глава СБУ Евгений Марчук говорил, что, если РФ рискнет пробивать сухопутный коридор в Крым, она понесет огромные потери, потому что наши Вооруженные силы более чем за два года хорошо подготовились, и это не будет неожиданностью для Украины. Он добавил, что какую бы авиацию и вооружение Россия с этой целью не использовала, потом этот узкий коридор нужно удержать, а в состоянии военной операции это очень трудно.