Узник Кремля Костенко вернулся в Украину

В феврале 2015 года украинца похитили у дверей его дома в Крыму и вывезли в неизвестном направлении

Украинскому активисту Александру Костенко, отбывавшему наказание в колонии в Кировской области (РФ) и вышедшему на свободу 3 августа, будет предложено воспользоваться медицинской помощью по прибытию в Киев. Об этом сообщил Госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"У него сломана рука, поэтому сегодня вечером, когда он прибудет в Киев, ему будет предложено не только жилье, потому что, как мы знаем, у него ни в Киеве, ни на свободной части Украины, его нет, ему будет предложено жилье, медицинская помощь", – сказал Заяц на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, Костенко будет предложено воспользоваться помощью консультанта, чтобы оформить документы для получения статуса внутренне перемещённого лица.

Как сообщалось, Костенко в феврале 2015 года похитили у дверей его дома в Крыму и вывезли в неизвестном направлении. Позже его обвинили в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана в Киеве, а также в незаконном хранении оружия. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбывал наказание в исправительной колонии в г. Кирово-Чепецк (Кировская область, РФ).

О том, что осужденный в РФ гражданин Украины Костенко вышел на свободу и вместе с украинским консулом едет в Москву, в посольство Украины, сообщила днем 3 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

6 августа представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Костенко уже пересек украинскую границу и под вечер ожидается его прибытие в Киев.