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В 2014 году на Донбассе ВСУ освободили более 200 населенных пунктов – генерал

Сегодня, 15:14

Замначальника Генштаба выступил в Раде по случаю годовщины начала российской агрессии

Фото: Facebook
В 2014 году на Донбассе ВСУ освободили более 200 населенных пунктов – генерал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c00/d30/5c6c00d3078e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c00/d30/5c6c00d3078e6.jpg Украина Замначальника Генштаба выступил в Раде по случаю годовщины начала российской агрессии

В начале войны украинской армии удалось освободить более 200 населенных пунктов на Донбассе в ходе более 40 спланированных военных операций. Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Бессараб во время заседания Верховной Рады по случаю пятой годовщины российской агрессии.

По его словам, от российского агрессора удалось очистить захваченные территории на 70%.

"О высокой интенсивности боевых действий лета 2014 года убедительно свидетельствуют цифры. Так, с 5 мая по 5 сентября было спланировано и проведено более 40 операций, их результатом стало освобождение 70% оккупированных российским агрессором территорий Луганской и Донецкой областей, что позволило жителям более 200 населенных пунктов Донбасса вернуться к мирной жизни. В горниле ожесточенных боев с российским агрессором возродился боевой дух новой украинской армии, основой которой стала национальная идентичность", – сказал Бессараб.

Как уже рассказывал замначальника Генштаба, в 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов. Проблемы в украинской армии были глобальными, однако Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек.

Ранее командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что помешало закончить конфликт на Донбассе в 2014 году. По его словам, все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

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Тег война, Донбасс, ВСУ, генерал

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Источник:

УНИАН

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