В 2018 году полиция изъяла из незаконного оборота более 2 тысяч единиц оружия

Правоохранителями задокументировано более 7 тыс. фактов незаконного оборота оружия

Начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Тихонов. Фото Нацполиции.

В 2018 году полиция изъяла из незаконного оборота более 2 тысяч единиц оружия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/459/011/5c54590114072.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/459/011/5c54590114072.jpg 2019-02-01T16:36:00+02:00 Украина Правоохранителями задокументировано более 7 тыс. фактов незаконного оборота оружия

В 2018 году полицией сообщено о подозрении 320 участникам незаконных вооруженных формирований.

Об этом заявил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Тихонов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В течение прошлого года полицейские установили местонахождение и задержали 270 человек за содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, а также за создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Также Тихонов отметил, что одним из важнейших аспектов деятельности полиции остается налаживание эффективного уровня противодействия незаконному обороту оружия.

"В течение 2018 года работниками полиции задокументировано более 7,4 тысячи фактов незаконного оборота оружия и объявлено о подозрении за более чем 6 тысяч преступлений", отметил руководитель угро, добавив, что из незаконного оборота изъято более двух тысяч единиц огнестрельного оружия, 62 гранатомета, более 1700 гранат, 163 мины и более 230 тысяч патронов.

Напомним, во Львовской области поймали торговцев оружием, которые из стартовых пистолетов мастерили боевые.

Также напомним, что недавно в Запорожье копы задержали два автомобиля с оружием.

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