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В Антарктиде к украинцам из-за аномальной зимы вернулись пингвины (фото)

5 августа, 23:59

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Пингвины адаптируются к новым условиям

На украинской станции "Академик Вернадский в Антарктиде" к исследователям юбилейной экспедиции вышли пять пингвинов, неожиданно для этого периода года (напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, соответствует началу февраля у нас – Ред.).

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Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Это пингвины дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез, где расположена наша станция, во все сезоны, кроме зимы", – рассказали ученые.

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По словам биолога двадцать пятый УАЭ Александр Салганский обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии). В предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, зимой были снежные и ярости, но в этом году зима выдалась аномально теплой – высота снежного покрова 46 см (для сравнения – два года назад в такой же время эта цифра была в три раза больше – 151 см, в 2019 – 130 см). Днем снег тает, дневная температура на станции плюсовая – сегодня +2,3 С °, а вчера целых 4,1 С °.

"Мир меняется, и пингвины адаптируются к новым условиям – даже быстрее, чем мы учимся эти условия прогнозировать ...", – резюмируют ученые.

Ранее сообщалось, что снимок пары овдовевших пингвинов неожиданно прославил фотографа.

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украинцы зима станция Академик Вернадский исследователи пингвины

Источник: Сегодня

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