В базу "Миротворца" попали 19 судей Конституционного суда России

Девятнадцать судей Конституционного суда РФ попали в базу данных сайта "Миротворец" из-за попытки легализации аннексии Крыма.

"Именно эти граждане в судейских мантиях, вступив в преступный сговор с кремлевской верхушкой, пытались легализовать аннексию АР Крым путем вынесения и подписания заведомо преступного т.н. "постановления" конституционного суда РФ от 19.03.2014 №6-П о признании не вступившего в силу международного договора между РФ и республикой Крым о принятии в РФ республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов, соответствующим конституции РФ", – говорится в сообщении на сайте.

Напомним, в базу данных сайта "Миротворец" недавно попал президент Сирии Башар Асад. Его внесли в "Чистилище" за посещение его детьми лагеря "Артек" в оккупированном Крыму.



Туда же в марте попала и бывшая кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Причиной стало "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым", а также манипулирование информацией "с целью получения политических дивидендов".