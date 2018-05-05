В базу "Миротворца" попали 19 судей Конституционного суда России

5 Мая 2018, 13:50

Причиной включения в "черный" список сайта стала попытка легализации аннексии Крыма  

 

Фото с сайта &quot;Миротворец&quot;
Фото с сайта "Миротворец"

Девятнадцать судей Конституционного суда РФ попали в базу данных сайта "Миротворец" из-за попытки легализации аннексии Крыма.

"Именно эти граждане в судейских мантиях, вступив в преступный сговор с кремлевской верхушкой, пытались легализовать аннексию АР Крым путем вынесения и подписания заведомо преступного т.н. "постановления" конституционного суда РФ от 19.03.2014 №6-П о признании не вступившего в силу международного договора между РФ и республикой Крым о принятии в РФ республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов, соответствующим конституции РФ", – говорится в сообщении на сайте.

Напомним, в базу данных сайта "Миротворец" недавно попал президент Сирии Башар Асад. Его внесли в "Чистилище" за посещение его детьми лагеря "Артек" в оккупированном Крыму.

Туда же в марте попала и бывшая кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Причиной стало "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым", а также манипулирование информацией "с целью получения политических дивидендов".
Россия, конституционный суд, миротворец

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