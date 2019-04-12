"В беде всегда важно знать, что тебе помогут": в Киеве прошло отчетное мероприятие Фонда Рината Ахметова

Помощь Рината Ахметова продолжают получать самые нуждающиеся мирные жители Донбасса и дети

Фото: fdu.org.ua

Отчетное мероприятие Фонда Рината Ахметова о работе в 2018 году прошло в Киеве и собрало немало действующих лиц, которым было чем поделиться с присутствующими. Взрослые и дети, украинцы и зарубежные гости, волонтеры и врачи — всем им было что рассказать об уникальном опыте помощи мирным жителям востока Украины.

Сегодня Фонд — единственный в Украине системно и масштабно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких направлений как "Мирное лето — детям Донбасса", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу". Работа Фонда и его самой масштабной программы — Гуманитарного штаба, вошла в историю. Опыт помощи в условиях вооруженного конфликта до сих пор не имеет аналогов в Украине — спасены жизни миллиона человек. Помощь Рината Ахметова продолжают получать самые нуждающиеся мирные жители Донбасса. Им выдано более 12 миллионов продуктовых наборов, которые сами люди назвали "наборами выживания".

Желание помочь

"Когда начался вооруженный конфликт на Донбассе, в одно мгновение на нашей земле стало очень много беды, боли и слез. Тогда у нас не было времени размышлять и что-то планировать. Ринат Ахметов поставил перед командой Фонда задачу помогать — столько, сколько будет возможно, тем, кому это максимально необходимо, там, где тяжелее всего. Благодаря этому люди знают, что их не бросили", — рассказала на мероприятии Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Услышать и разделить чужое горе способен не каждый. Для этого необходимо обладать чутким сердцем, умением сопереживать чужой трагедии и иметь большое желание помочь. Именно такой подход был выбран Ринатом Ахметовым, и его помощь нашла отклик не только у мирных жителей, но и на государственном уровне. Один из примеров — проект "Здоровое сердце", в рамках которого ребенку устанавливают окклюдер, закрывающий порок сердца. Когда Фонд начинал проект, в обществе преобладало мнение, что спасти ребенка от порока может только сложная полостная операция. За нею следовали месяцы реабилитации и адаптации. Тогда как детей, которым установили окклюдер, выписывают из больницы один-три дня спустя без ограничений в физических упражнениях. Успешные результаты Фонда и его просветительская деятельность смогла изменить отношение людей и государства к спасению детских сердец. Более того, начали появляться государственные программы закупки окклюдеров.

Дань уважения

Зал плакал, когда на экране появились видеоролики с рассказами детей о пережитых ужасах войны. Улыбался, когда крохотный участник проекта "Теперь я слышу" Таир Носуленко пританцовывал в такт музыке, ведь мальчик начал различать звуки совсем недавно благодаря современному высокочувствительному слуховому аппарату, предоставленному Фондом. Затаив дыхание смотрел на ребят, у которых совсем недавно врачи обнаружили пороки сердца и запретили любую физическую активность — а дети на сцене показали свои достижения в танцах. Такие результаты работы Фонда Рината Ахметова не оставили никого равнодушным.

Представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матеу отметил в своем выступлении, что видел во многих селах и городах, как пострадавшие от вооруженного конфликта мирные жители Донбасса ждали помощь Рината Ахметова.

"Фонд сделал очень много для спасения жизней, и мы надеемся, что он будет продолжать свою работу в части поддержки людей", — подчеркнул Матеу.

На отчетном мероприятии также были отмечены те, кто разделяет ценности Фонда Рината Ахметова: Игорь Дитковский, кардиохирург Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, который провел десятки успешных операций в рамках проекта "Здоровое сердце". Игорь Степурин, руководитель издательства "Саммит-Книга" — за активную поддержку уникального проекта "Донбасс и Мирные". Александр Хуг, первый заместитель Главы миссии ОБСЕ в Украине в 2014-2018 гг. — за поддержку благотворительных инициатив Фонда Рината Ахметова. Был назван и лучший волонтер Фонда, которого выбрали сами получатели помощи — им стала Юлия Боровик. А в номинации "Тепло семьи" награду получила семья Ивко, усыновившая наибольшее количество детей, чьи анкеты были размещены на портале "Сиротству — нет!".

В завершении отчетного мероприятия все присутствующие впервые смогли увидеть картину "В надежде на Мир", созданную художником Дашей Скорубской-Кандинской вместе с детьми-участниками проекта "Мирное лето — детям Донбасса".

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.