В Беларуси продолжают задерживать украинцев: МИД рассказал о новом случае

За последние пару дней задержан уже четвертый гражданин Украины

После задержания в Беларуси украинских волонтеров и одной женщины, стало известно о еще одном украинце, который оказался в руках белорусских силовиков. На этот раз гражданина Украины задержали в Бресте.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Telegram.

Дипломаты отмечают, что 12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы.

"Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и находится сейчас в местном СИЗО. В ближайшее время наши консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи. Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", задержанным украинским волонтерам Константину Реуцкому и Евгению Васильеву предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа. Местные правозащитники говорят, что украинцы приехали в Беларусь из правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов. Позже стало известно о задержании Оксаны Алешиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский даже призвал украинцев не ехать в Беларусь из-за угрозы быть задержанными. Гарант также напомнил, что украинцы уже проходили подобную ситуацию, которую сейчас переживают белорусы.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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