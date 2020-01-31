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В Борисполе встречают самолет МАУ из Китая с украинцами на борту: онлайн-трансляция

31 января, 12:02

Игорь Рец

Из Саньи домой возвращаются украинские туристы

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В Борисполе встречают самолет с украинцами, которые возвращаются домой из охваченного коронавирусом Китая. из туристического города Санья. Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию с аэропорта.

Как рассказал нам житель Китая, представившийся Андреем, температуру в Борисполе им сегодня не замеряли – ее замерили в Китае перед посадкой в самолет.

"Сейчас в Китае абсолютно все ходят в масках. На улицах совсем нет людей", – говорит он.

Как известно, китайский коронавирус, который охватил уже практически весь мир и жертвами которого стали почти 150 человек, испортил отдых десяткам украинцев. Туроператоры отменяют поездки на популярный курорт Санья, и предлагают выбрать для путешествий другие страны. Но можно и просто вернуть деньги за отдых.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Борисполь коронавирус

Источник: Сегодня

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