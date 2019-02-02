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В Чернигове живет девушка, которая уже год не носит обувь

Сегодня, 01:29

Любителей ходить босиком называют барефутерамы, такой образ жизни Иванна практикует уже около года

В Чернигове живет девушка, которая уже год не носит обувь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4d6/063/5c54d6063b858.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4d6/063/5c54d6063b858.jpg Украина Любителей ходить босиком называют барефутерамы, такой образ жизни Иванна практикует уже около года

В Чернигове живет девушка, которая уже год не носит обувь. Выходит на улицу босиком при любой погоде. Так ходит в магазины, ездит в транспорте и даже посещает театр и филармонию.

Любителей ходить босиком называют барефутерамы. Такой образ жизни Иванна практикует уже около года. Начала в Швейцарии, когда осваивала профессию тренера по йоге.

Чтобы ходить зимой босиком, нужно готовиться заранее, предупреждают врачи.

Ранее мы сообщали, что киевлянин 13 лет не носит обувь даже в морозы.

Также сообщалось, что в Америке появились уникальные лечебные тапочки.

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Тег обувь, Чернигов, босиком

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