В Чернигове живет девушка, которая уже год не носит обувь
Любителей ходить босиком называют барефутерамы, такой образ жизни Иванна практикует уже около года
В Чернигове живет девушка, которая уже год не носит обувь. Выходит на улицу босиком при любой погоде. Так ходит в магазины, ездит в транспорте и даже посещает театр и филармонию.
Любителей ходить босиком называют барефутерамы. Такой образ жизни Иванна практикует уже около года. Начала в Швейцарии, когда осваивала профессию тренера по йоге.
Чтобы ходить зимой босиком, нужно готовиться заранее, предупреждают врачи.
Ранее мы сообщали, что киевлянин 13 лет не носит обувь даже в морозы.
Также сообщалось, что в Америке появились уникальные лечебные тапочки.
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