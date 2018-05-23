В Чернобыльской зоне отчуждения проживают более 100 лошадей Пржевальского – ученые

Научной экспедиции специалистов Варшавского университета естественных наук, Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, биосферного заповедника "Аскания-Нова" и Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника удалось идентифицировать 48 лошадей Пржевальского в зоне отчуждения. Ученые предполагают, что общее поголовье диких лошадей на этой территории может насчитывать сейчас около 110 особей. Об этом сообщает Государственное агенство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Лошади Пржевальского выглядят здоровыми и не имеют признаков заболеваний, поэтому можно предположить, что в последующие годы продолжится рост популяции диких лошадей в зоне отчуждения", – отмечает руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский.

Отметим, лошадь Пржевальского – последний вид диких лошадей на планете Земля. В естественной среде был истреблен человеком в ХХ веке, занесен в Международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".

В зону отчуждения этот вид завезли 1998 года с биосферного заповедника "Аскания-Нова". Это была единственная свободная популяция лошадей Пржевальского, которая в то время насчитывала 20 особей. В условиях зоны отчуждения лошади хорошо прижились и уже в несколько раз увеличили свою стартовую численность. Сегодня лошадь Пржевальского в зоне отчуждения – один из самых интересных объектов для исследований, который постоянно находится в поле зрения ученых.

Накануне сообщалось, что из Чернобыльской зоны в США отвезут 200 щенков. Все щенки пройдут дозиметрический контроль. Собак отмоют и отвезут в Славутич в приют, который находится на территории конно-спортивной базы. Там собаки будут находиться в течение 45 дней, причем с животными будут работать инструкторы.

Напомним, в 2014 году в Киевском зоопарке умерла трехлетняя лошадь Пржевальского по имени Вита.

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В 2016 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании на территории зоны отчуждения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В конце марта 2017 года этот заповедник был юридически зарегистрирован. Планировалось, что он охватит две трети территории зоны отчуждения.