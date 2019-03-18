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В Черновцах на вызов к больной эпилепсией девочке приехал нетрезвый врач

Сегодня, 23:05

Анализ показал содержание алкоголя в крови, но всего на две десятых промилле больше нормы

В Черновцах на вызов к больной эпилепсией девочке приехал нетрезвый врач Украина Анализ показал содержание алкоголя в крови, но всего на две десятых промилле больше нормы

В Черновцах на вызов к девочке, больной эпилепсией, приехал пьяный врач. На видео врача начали снимать в конце конфликта. На записи он даже не пытается успокоить малышку, еще и повышает голос на бабушку, пока та вызывает полицию.

Полицейские забрали медика на экспертизу. Анализ показал содержание алкоголя в крови, но всего на две десятых промилле больше нормы. Встретиться с корреспондентами "Сегодня" врач Любомир Бойко отказался. По телефону все обвинения отвергает.

Однако его коллега рассказала "Сегодня", что часто видит на работе врача Бойко навеселе.

Однако до этого случая, уверяет руководство областного центра экстренной медицинской помощи, никаких нареканий от коллег на Бойко не слышали. Но то, что произошло, обещают исследовать.

Разбираться в произошедшем будет специальная врачебная комиссия.

Ранее сообщалось, что сразу двух нетрезвых водителей "скорых" поймали патрульные в Николаеве. Они везли пострадавших в ДТП в больницу. У одного из них алкоголя в крови было в десять раз больше нормы.

Также мы писали, как реагировать на пьяных врачей на рабочем месте.

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Тег черновцы, ДЦП, пьяный врач

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Сегодня

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