В четырех областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Вчера, 10:27

В западных регионах ожидается подъем уровня воды  

Фото: kyrtag.kg
Фото: kyrtag.kg

В четырех областях Украины спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности на 25-27 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 25-27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской, 26-27 июля и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, изменится гидрологическая ситуация на водоемах страны. В частности, в течение 25 июля на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается продолжение подъема уровней воды. А 25-26 июля в Днестре на участке Галич-Залещики ожидается формирование дождевого паводка с подъемом уровней воды.

Ранее мы уже писали, что кратковременные грозовые дожди, которые властвуют почти по всей территории Украины, принесенные циклоном "Галина", уже к выходным будут все реже. С юго-востока и дальше на всю территорию страны ворвется фронт горячего воздуха, и температура поднимется до отметок выше +30 практически по всей стране. Даже кратковременные грозовые дожди, которые возможны на западе и в некоторых регионах центра Украины, не принесут прохлады.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени
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Источник:

УНИАН

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