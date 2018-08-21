В детском санатории Черкасс умерла 13-летняя девочка

Сегодня, 01:41

После дискотеки Виталине стало плохо, но "скорую" вызвали не сразу


13-летняя девочка умерла в детском санатории Черкасс. После дискотеки Виталине стало плохо, но "скорую" вызвали не сразу. Полчаса самостоятельно спасали подручными средствами. Потом уже медики пытались вернуть к жизни ребенка, но тщетно.

Мать Виталины Оксана уверяет, во время последнего разговора дочь чувствовала себя хорошо. Но, вернувшись с дискотеки, пожаловалась другу на головную боль.

"Медсестры нет. Почему нет медсестры на посту? Говорит, у меня кружится голова, я не могу идти. И где там они уже нашли медсестру. Она ей или капли дала, или таблетки, я не знаю, и потом ей стало плохо … и даже дети видели, что у нее даже пошла пена", – рассказывает Оксана Галайко, мать погибшей девочки.

В санатории уверяют, медсестра была на посту и оказала помощь.

В "скорой" вспоминают: когда приехали, Виталина уже была без сознания. Ее пытались реанимировать сразу несколько бригад.

В полиции дело расследуют как несчастный случай. Проводят экспертизы. Сразу после вскрытия точной причины смерти медики назвать не могут.

В санатории оправдываются, их вины в трагедии – нет.

Но родители Виталины намерены подать на санаторий в суд. Говорят – сделают все, чтобы наказать виновных в смерти единственного ребенка.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка умерла после того, как врач отказалась принять ее из-за опоздания на 10 минут.

Также сообщалось, что в Сумах от столбняка умерла пятилетняя девочка.
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Источник:

"Сегодня"

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