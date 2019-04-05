В Днепре от истощения умерла пенсионерка: женщина не ела несколько месяцев

Сын объясняет, что действительно мать болела, он вызвал скорую уже тогда, когда она перестала разговаривать

В Днепре от истощения умерла пенсионерка: женщина не ела несколько месяцев 2019-04-05T06:41:00+03:00 Украина Сын объясняет, что действительно мать болела, он вызвал скорую уже тогда, когда она перестала разговаривать

Истощенную пенсионерку в коме, усохшую до состояния мумии, весом не более 30 килограммов привезли в больницу в Днепре. Медики сутки боролись за ее жизнь, однако спасти не смогли. По оценкам врачей, пациентка не ела несколько месяцев

Женщина голодала минимум несколько месяцев, говорят врачи. У пациентки обнаружили целый букет болезней: это и старая гематома на голове, и перелом основания черепа, и онкологическая болезнь. Спасти ее не смогли.

Нина Николаевна – так звали пенсионерку – жила вместе с сыном, говорят соседи. Вела себя странно, сносила домой груды хлама.

В полиции рассказывают: сын женщины находится на учете у психиатров. Сейчас с ним работают следователи – выясняют, почему пенсионерка была в таком состоянии.

Сын объясняет, что действительно мать болела, он вызвал скорую уже тогда, когда она перестала разговаривать. До этого она ни на что не жаловалась, и как он говорит – она отказывалась от любой медицинской помощи.

Сейчас смерть женщины правоохранители расследуют как умышленное убийство. Но, скорее всего, изменят статью на другую – "оставление в опасности". Однако, если сына умершей признают невменяемым, отвечать за ее смерть будет некому.

Ранее мы писали, что в Башкирии умерла пенсионерка, к сломанной ноге которой врачи примотали швабру.

Также мы писали, что в России пенсионерка умерла в очереди к врачу.

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