В Днепре от истощения умерла пенсионерка: женщина не ела несколько месяцев
Сын объясняет, что действительно мать болела, он вызвал скорую уже тогда, когда она перестала разговаривать
Истощенную пенсионерку в коме, усохшую до состояния мумии, весом не более 30 килограммов привезли в больницу в Днепре. Медики сутки боролись за ее жизнь, однако спасти не смогли. По оценкам врачей, пациентка не ела несколько месяцев
Женщина голодала минимум несколько месяцев, говорят врачи. У пациентки обнаружили целый букет болезней: это и старая гематома на голове, и перелом основания черепа, и онкологическая болезнь. Спасти ее не смогли.
Нина Николаевна – так звали пенсионерку – жила вместе с сыном, говорят соседи. Вела себя странно, сносила домой груды хлама.
В полиции рассказывают: сын женщины находится на учете у психиатров. Сейчас с ним работают следователи – выясняют, почему пенсионерка была в таком состоянии.
Сын объясняет, что действительно мать болела, он вызвал скорую уже тогда, когда она перестала разговаривать. До этого она ни на что не жаловалась, и как он говорит – она отказывалась от любой медицинской помощи.
Сейчас смерть женщины правоохранители расследуют как умышленное убийство. Но, скорее всего, изменят статью на другую – "оставление в опасности". Однако, если сына умершей признают невменяемым, отвечать за ее смерть будет некому.
Ранее мы писали, что в Башкирии умерла пенсионерка, к сломанной ноге которой врачи примотали швабру.
Также мы писали, что в России пенсионерка умерла в очереди к врачу.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре от истощения умерла пенсионерка: женщина не ела несколько месяцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сумской области, сжигая сухую траву, погибла пенсионерка
81-летняя женщина стала жертвой неосторожного обращения с огнем
Одесских врачей вооружили гаджетами
Фельдшеры всех одесских районов получили чемоданчики с оборудованием