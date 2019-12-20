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В элитном спортклубе Порошенко прошли обыски

20 декабря, 13:48

Это уже не первый раз силовики приходят в спортклуб Порошенко – ранее туда приходили из НАБУ

Фото: facebook.com/garik.korogodskiy

Фото: facebook.com/garik.korogodskiy

В спортклубе "5 элемент" в Киеве, совладельцем которого является пятый президент Украины Петр Порошенко, снова проходили обыски. Сотрудники Государственного бюро расследований наведались туда в рамках уголовного производства по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском".

Об этом рассказала спикер ГБР Анжелика Иванова, сообщают "Українські новини".

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"ГБР проводит обыски под оперативным сопровождением СБУ", – сказала она и отметила, что обыски проходят не только в "5 элементе", но и в нескольких домовладениях.

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Иванова также сообщила, что обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурирует Порошенко, а также по делу о возможном исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из ситуационной комнаты Администрации президента.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле НАБУ проводило обыски по хищениям в "оборонке" – спецназ, среди прочего, приходил и в этот самый "5 элемент". Тогда следственные действия проводились в рамках уголовного производства о растрате государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

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