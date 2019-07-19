НАБУ проводит новые обыски по хищениям в "оборонке": первые подробности (видео)

Следственные действия проходят в спорткомплексе и на автомобильном предприятии

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводит обыски в рамках дела о растрате государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что обыски проходят в помещениях ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в том числе в спортклубе "5 элемент".

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг., по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины", – сообщили в НАБУ.

Данное расследование ведется еще с апреля прошлого года.

Как сообщает корреспондент сайта "Сегодня", который находится у здания "5 элемента", в помещение никого не пускают дальше проходной. По состоянию на 12:00 сейчас там продолжаются следственные действия.

Отметим, что в последнее время стало известно о новых случаях коррупции в оборонной сфере. Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский сообщил о новой коррупционной схеме в "оборонке" на 300 млн долларов. Команда президента уже передала соответствующие материалы в правоохранительные органы для расследования.

Кроме того, 26 июня на брифинге директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что на военной форме и бронежилетах украли 100 миллионов. В рамках уголовного производства о растрате бюджетных средств при закупках военного имущества для военнослужащих были проведены обыски и чиновников Министерства обороны.

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