В FireFly Aerospace сообщили, когда выведут на орбиту украинскую ракету

/ Фото: Pixabay

Украинско-американское аэрокосмическое предприятие FireFly Aerospace намерено осуществить запуск ракеты Alpha в первом квартале 2020 года.

Об этом говорится на официальной странице FireFly Aerospace на Facebook.

"Наш первый запуск будет осуществлен в первом квартале 2020 года. Оставайтесь на связи для дополнительных деталей", – ответили администраторы страницы на вопрос одного из пользователей.

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В компании также обнародовали фотографию с рабочими перед конструкцией для испытаний малых носителей.

"Новый испытательный стенд номер 4 позволит полноценное испытание построенных на месте компанией FireFly композитных карбоновых структур", – добавили в компании.

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FireFly Aerospace

Ранее в FireFly Aerospace также рассказали, что сейчас продолжается серия испытаний криогенных баков и карбоновых структур. Они опубликовали фото одной из таких структур – прототипа топливных баков первой ступени ракеты и рассказали о ее успешном испытании.

"В течение испытания мы провели более 50 циклов, повышая показатели пока структура не выдержала. Бак превысил наши ожидания более чем на 140%", – похвастались в команде Firefly.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что FireFly Aerospace завершает создание двух ракет-носителей Alpha и Beta, которые смогут выводить на низкую орбиту Земли спутники весом до 1 и 4 тонн . При этом стоимость таких запусков ожидается самой дешевой на рынке космических грузоперевозок.

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