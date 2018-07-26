В Генштабе объяснили причины самоподжога военного

Вчера, 13:06

В Минобороны обещают выполнить любое решение суда по иску экс-бойца ВСУ

Боец поджигает себя. Фото: скриншот
Боец поджигает себя. Фото: скриншот

Претензии бывшего военнослужащего ВСУ Сергея Ульянова к Минобороны, по которым идет судебное разбирательство, связаны с прохождением военной службы, приказами командиров воинской части, где он проходил службу, и финансовыми расчетами. Об этом заявил на брифинге начальник отдела военно-социального обеспечения Генерального штаба ВСУ.

По его словам, Минобороны готово выполнить любое решение суда.

"Вопросы, с которыми сегодня обращался к вам (представителям СМИ. – Ред.) бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Ульянов, рассматривались Министерством обороны и Генеральным штабом. Часть вопросов была положительно решена, но основной вопрос сейчас рассматривается в суде. Судебное разбирательство не завершено, и поэтому решение суда, которое будет принято, в обязательном порядке будет выполнено Министерством обороны и Генеральным штабом. Основные вопросы, связанные с прохождением военной службы, изданными приказами командиров воинской части, где проходил службу Ульянов, и финансовыми расчетами", – сказал он и добавил, что боец был уволен из армии по состоянию здоровья.

Как сегодня сообщалось, Сергей Ульянов поджег себя у здания Минобороны. Бойца пытались остановить присутствующие, однако он успел облить себя зажигательной смесью и поджег себя. Также он ранее озвучивал свою версию того, из-за чего он судится с оборонным ведомством.

Напомним, на днях министр обороны Степан Полторак устроил встряску в ВСУ – были наказаны пять офицеров тыла. Военные подозреваются в причастности к краже военного имущества.
поджог, Минобороны, военный, генштаб

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Источник:

УНИАН

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