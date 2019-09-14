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В госпитале скончался спецназовец, получивший смертельные ранения на Донбассе

14 сентября, 16:28

Старший сержант Максим Кондратюк получил многочисленные ранения

Максим Кондратюк

Максим Кондратюк

Сегодня в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения Операции объединенных сил 10 сентября, скончался военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Максим Кондратюк.

Сообщает командование Сил специальных операций

"Родители потеряли сына, жена – мужа, дочь – папу, Украина – защитника и патриота. Командование Сил специальных операций ВС Украины выражает соболезнования семье и близким погибшего воина", – сказано в сообщении.

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О Максиме Кондратюке известно, что, он служил 8-м отдельном полку спецназа ВСУ. Он был родом из Красилова, а в Хмельницком проживал с супругой и трехлетней дочерью.

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Также сообщалось, что 11 сентября в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

Также напомним, что 10 сентября на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы.

Также ранее сообщалось о гибели четырех украиснких морпехов под Павлополем:

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Донбасс раненый спецназовец потери ВСУ

Источник: Сегодня

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