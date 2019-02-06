Украинцев просят пока не ездить в Беларусь: Госпогранслужба назвала причину

Ситуация в приграничных районах ухудшилась в связи с учениями, которые проводит РФ на территории Беларуси

Фото informator.news.

Украинцев просят пока не ездить в Беларусь: Госпогранслужба назвала причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/acc/379/5c5acc379ec18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/acc/379/5c5acc379ec18.jpg 2019-02-06T14:01:00+02:00 Украина Ситуация в приграничных районах ухудшилась в связи с учениями, которые проводит РФ на территории Беларуси

Ситуация в приграничных районах Беларуси ухудшилась в связи с учениями, которые проводит РФ на территории этой страны. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов.

"После масштабных учений, которые проводили Беларусь и РФ, действительно, ситуация в приграничных районах несколько ухудшилась. Во-первых, скорее всего, не все Вооруженные силы РФ покинули территорию Беларуси. Во-вторых, представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно. У них объединенные базы данных, поэтому любой гражданин, который находится на контроле в РФ и пересекает границу с Беларусью, должен понимать, что россияне, во-первых, видят это, а во-вторых, он может быть задержан также и на границе с Беларусью", – подчеркнул Слободян.

Вместе с тем Слободян отметил, что на примере Павла Гриба мы можем видеть, что опасность ехать в Беларусь такая же, как и ехать в страну-агрессора, а "все командующие родов (войск. – Ред.) в Беларуси напрямую подчиняются Генштабу РФ, то есть даже не президенту страны".

Недавно мы писали о том, что российско-белорусские противоречия достигли своего апогея – заговорили даже о возможном сценарии поглощения Беларуси Россией. Хотя в военном плане Россия и Беларусь остаются в тесной интеграции (не только из-за ОДКБ, но и из-за их интегрированной оборонной промышленности и двустороннего сотрудничества вооружённых сил), Лукашенко в последние годы пытался фактически уменьшить зависимость от России в сфере безопасности.

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