В ГПУ рассказали о результатах обысков на "Новой почте"

Сегодня, 17:20

На данный момент в этом деле сообщения о подозрении не составлялись и меры пресечения не избирались

Фото: antikor.com.ua
Фото: antikor.com.ua

Во время обысков в офисных и складских помещениях "Новой почты" и родственных ей предприятий нашли наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook в субботу.

"В ходе досудебного расследования ... проведены обыски в офисных и складских помещениях г. Киева, Днепра, Одессы, Львова, Харькова и Полтавы, в которых осуществляют свою деятельность ООО "Новая почта" и родственные с ней предприятий и через которые осуществляется пересылка денежных средств по территории Украины. По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах", – говорится в сообщении.

Также она отметила, что досудебное расследование продолжается: пока что сообщения о подозрении не составлялись и меры пресечения не избирались. 

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проводила обыски в нескольких офисах "Новой почты".

Напомним, в мае 2017 года пресс-служба "Новой почты" сообщала, что сотрудники Государственной фискальной службы вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений на сортировочной станции компании, куда поступают посылки с международных направлений.

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"Сегодня"

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