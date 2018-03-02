В Госпогранслужбе заявили, что неизвестна судьба еще четырех пограничников
Сейчас ни один из пограничников не находится в плену, неопределенной остается судьба еще четырех ребят, которые считаются пропавшими без вести
На сегодняшний день остается неизвестной судьба четырех украинских пограничников. Об этом в Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, которые считаются пропавшими без вести", – написал он.
Президент Петр Порошенко приветствовал возвращение в Украину пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.
"Еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их на Сумщине 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой!", – написал Порошенко.
Как сообщалось, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.
12 октября 2017 года стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников якобы незаконном пересечении границы.
Вы сейчас просматриваете новость "В Госпогранслужбе заявили, что неизвестна судьба еще четырех пограничников". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"