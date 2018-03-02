В Госпогранслужбе заявили, что неизвестна судьба еще четырех пограничников

Сейчас ни один из пограничников не находится в плену, неопределенной остается судьба еще четырех ребят, которые считаются пропавшими без вести

На сегодняшний день остается неизвестной судьба четырех украинских пограничников. Об этом в Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, которые считаются пропавшими без вести", – написал он.

Президент Петр Порошенко приветствовал возвращение в Украину пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

"Еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их на Сумщине 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой!", – написал Порошенко.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября 2017 года стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников якобы незаконном пересечении границы.