В Херсонской области полицейские изъяли партию контрабандной водки: фото
Правоохранители обнаружили 10 ящиков водки и 40 литров водки в тетропаках
В Херсонской области полицейские изъяли партию контрабандной водки. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"26 февраля 2019 полицейскими роты патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" ГУНП в Херсонской области, которые входят в состав Объединенных сил, во время несения службы по охране общественного порядка на блокпосту было остановлено транспортное средство "Форд транзит" под управлением гражданина Д. Во время проверки указанного транспортного средства в кузове обнаружено водку "Александрийская", "Столичная" и "Александрийская с перцем" в количестве 10 ящиков и 40 литров водки в тетропаках, которую гражданин Д. перевозил без соответствующих документов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Запорожье на Центральном рынке изъяли партию контрабандных сигарет стоимостью в полтора миллиона гривен.
Напомним, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.
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