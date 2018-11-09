В Хмельницкой области суд обязал должника выплатить 150 тысяч гривен алиментов

Женщина с детьми переехала из Луганска в Каменец-Подольский

В Хмельницкой области женщине с двумя детьми (девочками 2000 и 2003 г.р.) удалось добиться от бывшего мужа выплаты более 150 тысяч гривен алиментов после расторжения брака в 2003 году.

До 2014 года семья проживала в Луганске, но с началом боевых действий переселилась в село Жердя Чемеровецкого района Хмельницкой области, сообщает сайт 3849.com.ua

Единственным источником дохода семьи переселенцев являлась адресная помощь, выплачиваемая в соответствии с постановлением Кабмина "О предоставлении ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции, для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг". Но этих денег было недостаточно для обеспечения жизни детей.

Женщина обратилась в Каменец-Подольский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи по поводу задолженности в оплате алиментов бывшего мужа.

По состоянию на 1 мая 2018 года за горе-отцом числилась задолженность по уплате алиментов 112 255 гривен, поэтому мать на законных основаниях просила суд взыскать с ответчика задолженность и пеню за просрочку уплаты алиментов (еще 40 273 грн).

Суд стал на сторону матери и обязал ответчика выплатить более 150 тыс. грн задолженности. Решение вступило в законную силу 31 октября.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Украине выросли размеры алиментов. По словам министра юстиции Павла Петренко, на сегодня увеличен минимальный размер алиментов до прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Также власти всерьез решили взяться за проблему с алиментами в стране. В декабре прошлого года Верховная Рада проголосовала за закон о существенном ужесточении наказания для неплательщиков алиментов. Новинкой закона стало лишение должников определенных благ и комфорта за их неправомерные действия.