В Италии назвали дату суда над нацгвардейцем Маркивым

Украинский военный Виталий Маркив предстанет перед судом Италии 6 июля этого года. Таким стал итог предварительного заседания суда в Павии, прокуратура которого завершила расследование дела Маркива по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли три года назад на Донбассе. Об этом сообщил адвокат Раффаэлле Делла Валле, передает "Радио Свобода".

Процесс будет проходить в суде города Ассизи.

По сообщению местной прессы, потерпевшей стороной на процессе выступят семья погибшего журналиста и Национальная федерация итальянской прессы (FNSI). 17 мая на заседании присутствовал мэр Павии Массимо Депаоли, чтобы засвидетельствовать близость местной власти к семье фотографа. Боец Национальной гвардии Украины Виталий Маркив, который почти год находится под стражей в тюрьме Милана, решил не появляться на судебное заседание.

Напомним, в ноябре прошлого года суд отказался изменить Маркивым меру пресечения и отпустить его под домашний арест из-за опасности побега из страны. 29-летнего солдата

Виталия Маркива с двойным гражданством Украины и Италии арестовали 30 июня прошлого года в Болонье по подозрению в умышленном убийстве итальянского фотографа на Донбассе 24 мая 2014.

Итальянская прокуратура до сих пор отказывалась от сотрудничества с украинской стороной, в частности по созданию совместной следственной группы и выезда на место происшествия у Славянска Донецкой области.

Генпрокуратура Украины и Министерство внутренних дел отрицают причастность украинского бойца к убийству итальянского фотографа.