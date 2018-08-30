В Канаде открылось новое украинское консульство

Сегодня, 11:34

Представителям диаспоры с запада страны теперь станет гораздо проще и дешевле добираться до украинских дипломатов

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В следующем месяце в канадской провинции Альберта откроется новое генеральное консульство Украины, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу дипмиссии в Канаде Андрея Шевченко.

Посол рассказал, что первого гражданина Украины дипломатическое представительство примет 7 сентября, чем и начнет свою работу. Располагаться оно будет в столице провинции – городе Эдмонтон.

Таким образом, Украина обеспечит свое присутствие на западе Канаде, который Шевченко называет "украинским краем", так как в провинциях Манитоб, Саскачеван и Альберта проживает 15%, 14% и 13% диаспоры соответственно.

"Мы говорим о сотнях тысяч канадцев украинского происхождения, поэтому очень важно, чтобы они наблюдали украинское присутствие", – констатирует посол

Он добавил, что представителям диаспоры из таких крупных городов как Ванкувер или Калгари приходится тратить "сотни, а то и тысячи долларов, а также несколько дней времени", чтобы добраться до ближайшего консульства – в городе Торонто.

Шевченко надеется, что открытие консульства будет важным и для налаживания контактов с бизнесом.

Как сообщалось, после 
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Источник:

Интерфакс-Украина

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