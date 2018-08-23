В Киеве презентовали уникальную "Книгу Мира"

Сегодня, 21:05

Создавали ее почти три года дети военнослужащих из всех регионов совместно со своими сверстниками из украинских диаспор США, Канады, Турции, Португалии, Испании и Хорватии


В Киеве презентовали уникальную "Книгу Мира". Создавали ее почти три года дети военнослужащих из всех регионов совместно со своими сверстниками из украинских диаспор США, Канады, Турции, Португалии, Испании и Хорватии.

Они вклеивали семейные фото со своими родителями и вписывали пожелания мирной и счастливой жизни. Финальный раздел создали дети бойцов из Киевской области. Этот национальный проект призван стать летописью жизни до и после событий на востоке Украины и в Крыму. Книга – послание будущим поколениям о ценности мирной жизни. Ее передадут в Музей подарков президентам Украины как экспонат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Папой Римским Франциском, на встрече глава украинской дипломатии представил Понтифику "Книгу добра", к подготовке которой присоединились более 300 тысяч детей и взрослых со всех уголков Украины. 

"В этом уникальном издании, изготовленном вручную на бумаге из хлопка и трав, собранных в тех регионах, откуда поступили истории о добре, собрано 50 реальных рассказов о добре и 50 рисунков, которые являются отражением детского видения человечности, искренности и сочувствия в повседневной жизни. Этот международный социальный проект, который призван вдохновлять на победы и добрые начинания во всем мире, проходит при поддержке Министра иностранных дел Павел Климкин, который вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским Франциском во время общей аудиенции в Ватикане, чтобы получить его благословение, а также поблагодарить Понтифика за гуманитарную инициативу "Папа для Украины", молитвы за мир в нашей стране и передать эксклюзивную копию этой книги", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря 2017 года "Книгу добра" презентовал президент Украины Порошенко.

Как отметил глава государства, к созданию "Книги добра" приложили руку известные украинцы, среди которых – Любомир Гузар, Ада Роговцева, Иван Драч и Мария Матиос.

При этом президент подчеркнул, что главные создатели "Книги" – более трехсот тысяч детей, "которые поделились добром со всей страной, всем миром". Это – записи детей, чьи родители воевали или пережили военные действия. Книгу собирала супруга президента Марина Порошенко.

Как сообщалось, Папа Римский пообещал помолиться за мир в Украине.
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"Сегодня"

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