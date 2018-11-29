В Киеве проходит конкурс профессионального мастерства
Молодежь все чаще выбирает именно рабочие профессии, они уважаемые и весьма прибыльные
В Киеве проходит конкурс профессионального мастерства. Там свои навыки демонстрируют более полутысячи учеников ПТУ.
Светлана всегда любила готовить. Радовала родных лакомства. Впоследствии это стало ее профессией. Теперь она делится опытом, преподает в училище. Говорит, специальность повара – на волне популярности
Молодежь все чаще выбирает именно рабочие профессии. Они уважаемые и весьма прибыльные. Это всегда – живые деньги. Особенно на промышленных предприятиях.
Карина Поплавская работает на "Запорожстали"
"В нашем городе это хорошо оплачиваемое предприятие. Для меня, как для девушки, это вполне достаточно, я считаю, что более оплачиваемую профессию я для себя не найду", – сказала Карина Поплавская, машинистка крана ОАО "Запорожсталь".
Молодым и активным – всегда рады. Сотни выпускников ПТУ и ВУЗов ежегодно пополняют ряды предприятий компании Метинвест. Именно она – совместно с педагогами и Федерацией работодателей организовала конкурс профессионального мастерства.
"Работодатель видит новых молодых ребят, которые с горящими глазами ищут чего-то, пробуют и стремятся что-то узнать новое. Соответственно ребята могут себя показать, профессиональные учебные заведения показывают, какой потенциал у них есть", – сказал Александр Пимкин и.о. директора по персоналу Группы Метинвест.
На международном рынке труда отечественные предприятия – вполне конкурентоспособны.
"Большинство предприятий поднимают зарплату, опережая темпы инфляции, не только инфляции, но и темпы внутреннего ресурса. Это и единственная возможность дать людям надежду. И на самом деле и единственная возможность бизнесу выжить в стране", – говорит Дмитрий Олейник, председатель совета федерации работодателей Украины.
Победители конкурса профессионального мастерства получат денежные премии, а некоторые и предложения трудоустроиться.
Ранее сообщалось, что Метинвест на 10% повышает зарплаты сотрудникам.
Также мы писали, что на металлургических предприятиях Мариуполя создают условия для карьерного роста сотрудников.
Вы сейчас просматриваете новость "В Киеве проходит конкурс профессионального мастерства". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"