Молодежь все чаще выбирает именно рабочие профессии, они уважаемые и весьма прибыльные

В Киеве проходит конкурс профессионального мастерства. Там свои навыки демонстрируют более полутысячи учеников ПТУ.

Светлана всегда любила готовить. Радовала родных лакомства. Впоследствии это стало ее профессией. Теперь она делится опытом, преподает в училище. Говорит, специальность повара – на волне популярности

Молодежь все чаще выбирает именно рабочие профессии. Они уважаемые и весьма прибыльные. Это всегда – живые деньги. Особенно на промышленных предприятиях.

Карина Поплавская работает на "Запорожстали"

"В нашем городе это хорошо оплачиваемое предприятие. Для меня, как для девушки, это вполне достаточно, я считаю, что более оплачиваемую профессию я для себя не найду", – сказала Карина Поплавская, машинистка крана ОАО "Запорожсталь".

Молодым и активным – всегда рады. Сотни выпускников ПТУ и ВУЗов ежегодно пополняют ряды предприятий компании Метинвест. Именно она – совместно с педагогами и Федерацией работодателей организовала конкурс профессионального мастерства.

"Работодатель видит новых молодых ребят, которые с горящими глазами ищут чего-то, пробуют и стремятся что-то узнать новое. Соответственно ребята могут себя показать, профессиональные учебные заведения показывают, какой потенциал у них есть", – сказал Александр Пимкин и.о. директора по персоналу Группы Метинвест.

На международном рынке труда отечественные предприятия – вполне конкурентоспособны.

"Большинство предприятий поднимают зарплату, опережая темпы инфляции, не только инфляции, но и темпы внутреннего ресурса. Это и единственная возможность дать людям надежду. И на самом деле и единственная возможность бизнесу выжить в стране", – говорит Дмитрий Олейник, председатель совета федерации работодателей Украины.

Победители конкурса профессионального мастерства получат денежные премии, а некоторые и предложения трудоустроиться.

Ранее сообщалось, что Метинвест на 10% повышает зарплаты сотрудникам.

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