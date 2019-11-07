В киевский госпиталь доставили пять раненных армейцев

Военные получили тяжелые ранения несколько недель назад, и сейчас нуждаются в специализированной помощи

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Из Харькова в Киев самолетом доставили пятерых раненых армейцев.

Они получили тяжелые ранения несколько недель назад, и сейчас нуждаются в специализированной помощи. Лечить их будут в Центральном военном клиническом госпитале Украины.

Сюда свозят тяжелораненых, которым уже ничем не могут помочь в других госпиталях. Именно в такие дни здесь становится понятно, что война на востоке Украины продолжается.

"Скорых" еще даже не было слышно – а перед приемным покоем приезда раненых из Харькова уже ждали врачи с каталками.

Армейцев быстро переложили на носилки и развезли по отделениям. Тяжелых – сразу отправили на обследование. Не исключено, что они сразу попадут оттуда на операции.

"Сейчас двое пациентов доставлены в отделение гнойной хирургии, состояние их стабильное. Еще двое – это ампутация правой стопы и ампутация левой голени. Один раненый – ​​тяжелый, с торако-абдоминальным ранением, сейчас проходит обследование на спиральном томографе, после которого будет определена дальнейшая тактика", – сообщил главный хирург Министерства обороны Украины Константин Гуменюк.

Армеец Максим Гуща – на войне с самого ее начала. Ранили – неделю назад. Вместе с товарищами он обустраивал укрепления, как вдруг боевики выстрелили по ним из противотанкового гранатомета.

"Прилет, разрыв, вижу – рядом лежит нога. Я упал, а дальше уже товарищи вынесли, оказали первую помощь", – рассказывает раненый армеец Максим Гуща.

Левую ногу оторвало чуть ниже колена, правую – раздробило. Впереди у парня – длительное лечение, протезирование и реабилитация. Но он – не теряет духа.

"Сослуживцы предлагают пойти инструктором. Так что, в случае чего буду продлевать!", – говорит Максим Гуща. "Хочешь остаться в армии?", – спрашивает корреспондент "Сегодня". "Да!", – отвечает Максим.

По сравнению с первыми годами войны раненых стало значительно меньше, говорят врачи. И хотя государство обеспечивает госпиталь всем необходимым, без помощи им все равно – не обойтись.

Лекарства, одежда, размещение родственников раненых и оформление документов – вот далеко не полный перечень того, чем занимаются волонтеры.

"Есть определенная часть лекарств, которые госпиталь не может покупать, это ложится уже на плечи волонтеров. Также – уход, у кого-то – спецдиета, например, хочется просто более вкусного чего-то", – рассказывает волонтер Марина Соколова.

По словам волонтеров, в последнее время количество раненых снова начало расти. Большинство из них – подорвались на минах или стали жертвами снайперов. Ситуация на фронте продолжает оставаться неспокойной. А это значит, что работа для военных хирургов и волонтеров еще может быть.

Напомним, что на Донбассе продолжается разведение войск. На данный момент как военнослужащие Вооруженных сил Украины, так и боевики отвели свои войска с позиций на участке в Золотом-4.

Несмотря на это, 4 ноября пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.

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