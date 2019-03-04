В Киевской области музыкант собрал фантастический автомобиль
Автомобиль выглядит один-в-один, как из фантастической ленты
Экс-музыкант Владимир Вавилов работает без чертежей, а дизайн придумывает сам в процессе работы. Чтобы создать чудо-автомобиль, мужчина добавил к авто лишнюю пару колес, а на крышу повесил импровизированный самолет. Кроме того, в салоне необычного авто установлена кровать.
О своем авто бывший музыкант может рассказывать часами. Старенький Fiat мужчина перекроил на фантастический звездолет менее чем за год.
"Я решил сделать машину, которая будет похожа ни на какую другую – это была главная цель. Я решил сделать машину по фильму "Чужой"", – рассказал "Сегодня" мастер.
Собирал мужчина железного зверя фактически из металлолома. Весит автомобиль, как маленький грузовик – 3,5 тонны. На создание чудо-автомобиля Владимир Вавилов уже потратил 12 тысяч долларов. Чтобы автомобиль поехал – нужно еще столько же. И несмотря на то, что он пока не на ходу, желающие купить уже есть.
Ранее мы писали о том, что в Черкасской области мужчина создает лимузины и кабриолеты из старых автомобилей.
Также мы писали мы писали о жителе Днепра Адалате Мамедове, который делает деревянные модели старинных кораблей.
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