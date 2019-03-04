В Киевской области музыкант собрал фантастический автомобиль

Автомобиль выглядит один-в-один, как из фантастической ленты

В Киевской области музыкант собрал фантастический автомобиль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d30/968/5c7d3096855ee.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d30/968/5c7d3096855ee.png 2019-03-04T16:09:00+02:00 Украина Автомобиль выглядит один-в-один, как из фантастической ленты

Экс-музыкант Владимир Вавилов работает без чертежей, а дизайн придумывает сам в процессе работы. Чтобы создать чудо-автомобиль, мужчина добавил к авто лишнюю пару колес, а на крышу повесил импровизированный самолет. Кроме того, в салоне необычного авто установлена кровать.

О своем авто бывший музыкант может рассказывать часами. Старенький Fiat мужчина перекроил на фантастический звездолет менее чем за год.

"Я решил сделать машину, которая будет похожа ни на какую другую – это была главная цель. Я решил сделать машину по фильму "Чужой"", – рассказал "Сегодня" мастер.

Собирал мужчина железного зверя фактически из металлолома. Весит автомобиль, как маленький грузовик – 3,5 тонны. На создание чудо-автомобиля Владимир Вавилов уже потратил 12 тысяч долларов. Чтобы автомобиль поехал – нужно еще столько же. И несмотря на то, что он пока не на ходу, желающие купить уже есть.

Ранее мы писали о том, что в Черкасской области мужчина создает лимузины и кабриолеты из старых автомобилей.

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