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  1. Последние новости Украины

В МИД Украины разъяснили новый паспортный режим с Беларусью

14 мая, 12:05

Сергей Мартынец

Украинцы даже в Беларуси смогут оформить загранпаспорта

Кабинет министров внес изменения в Соглашение, согласно которому теперь в Беларусь украинцы смогут выезжать только по загранпаспорту. Министерство иностранных дел дало разъяснение относительно пересечения границы на въезд и выезд.

С 1 сентября 2020 года выезд граждан Украины в Беларусь будет осуществляться с загранпаспортами. Украинцам, которые после 1 сентября будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, смогут вернуться на родину по внутренним паспортам.

Отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года позволит украинцам в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта. Более того, граждане Украины, проживающие в Беларуси, смогут оформить заграничный паспорт в посольстве в Минске или в консульстве в Бресте.

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Для граждан Украины – жителей пограничных районов остается в силе режим поездок в Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет).

В МИДе отмечают, что новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация человека зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

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Также с загранпаспортом ускоряется время прохождения пограничного контроля, поскольку информация с такого документа считывается специальными приборами.

Напомним, в 2016 году у украинцев возникли проблемы с белорусскими пограничниками – Беларусь отказывалась пускать украинцев по новым паспортам. Там отмечали, что ID-карты не предусмотрены как документ для пропуска через белорусскую госграницу.

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Сайт "Сегодня" разбирался, почему Беларусь не пускала украинцев с биометрическими паспортами. Стоит отметить, что в отличие от "старой книжечки", ID-паспорт с обеих сторон защищен тройной степенью защиты.

С 1 января 2021 года ЕС вводит обязательную платную предварительную верификацию всех въезжающих в Шенген:

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Беларусь загранпаспорт МИД Украины

Источник: Сегодня

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